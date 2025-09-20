Интервидение
20 сентября, 11:11

Четыре человека погибли при атаке дронов в Самарской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /SSV.Photo

В Самарской области в результате ночного нападения с применением беспилотных летательных аппаратов погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас», — написал Федорищев. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации Горловки

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 20 сентября силами российской противовоздушной обороны было сбито 149 украинских беспилотников самолётного типа. Силами ПВО отражён массированный налёт беспилотников над 13 регионами. Лидерами по числу уничтоженных целей стали Ростовская (40 БПЛА) и Саратовская (27 БПЛА) области.

Александра Мышляева
