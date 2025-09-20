Четыре человека погибли при атаке дронов в Самарской области

В Самарской области в результате ночного нападения с применением беспилотных летательных аппаратов погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас», — написал Федорищев. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.