Второй импортозамещённый МС-21 проходит испытания
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/fifg
Второй импортозамещённый самолёт МС-21 переведён в лётно-испытательное подразделение для проведения комплексных проверок. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.
«Второй импортозамещённый самолёт МС-21 в лётно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода. Заводчанам вместе со специалистами лётно-испытательного и доводочного комплекса ПАО «Яковлев» предстоит провести проверку топливной системы, запуск и отработку вспомогательной силовой установки и маршевых двигателей, а также отработку систем и оборудования самолета при запущенных двигателях», — говорится в сообщении.
На этапе окончательной сборки на воздушном судне полностью заменили импортные комплектующие и системы на отечественные аналоги, включая органы управления в кабине, приводы системы управления и механизацию крыла. МС-21 — российский среднемагистральный лайнер вместимостью до 211 пассажиров.
Ранее сообщалось, что российский авиапром продолжает успешную реализацию программы импортозамещения. Как сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, в августе текущего года ожидается первый полёт самолета МС-21, полностью оснащённого отечественными системами. В настоящее время воздушное судно уже проходит летные испытания с российскими двигателями ПД-14.