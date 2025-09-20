Интервидение
20 сентября, 11:48

Второй импортозамещённый МС-21 проходит испытания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/fifg

Второй импортозамещённый самолёт МС-21 переведён в лётно-испытательное подразделение для проведения комплексных проверок. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

«Второй импортозамещённый самолёт МС-21 в лётно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода. Заводчанам вместе со специалистами лётно-испытательного и доводочного комплекса ПАО «Яковлев» предстоит провести проверку топливной системы, запуск и отработку вспомогательной силовой установки и маршевых двигателей, а также отработку систем и оборудования самолета при запущенных двигателях», — говорится в сообщении.

На этапе окончательной сборки на воздушном судне полностью заменили импортные комплектующие и системы на отечественные аналоги, включая органы управления в кабине, приводы системы управления и механизацию крыла. МС-21 — российский среднемагистральный лайнер вместимостью до 211 пассажиров.

МС-21, оснащённый российскими системами, совершил беспосадочный перелёт через полстраны
Ранее сообщалось, что российский авиапром продолжает успешную реализацию программы импортозамещения. Как сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, в августе текущего года ожидается первый полёт самолета МС-21, полностью оснащённого отечественными системами. В настоящее время воздушное судно уже проходит летные испытания с российскими двигателями ПД-14.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
