У бывшего мэра Ярославля отберут 14 участков земли, купленных за 7,5 млн вместо 400 млн

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии 14 земельных участков близ волжского берега в Ярославле, принадлежащих экс-мэру города Алексею Малютину и ряду коммерческих структур. Карточка дела появилась в базе Симоновского суда Москвы.

Иск направлен против бывшего исполняющего обязанности мэра Ярославля (2015–2016 гг.), а ныне зампредседателя городской думы Алексея Малютина, главы холдинга «Авангард» Вячеслава Смирнова, аффилированного с ними Дмитрия Шлапака, а также компаний ООО «Булат» и ООО «Специализированный застройщик «Минералы».

«В 2015–2016 годах бывший и.о. мэра, действуя в коммерческих интересах [Смирнова] и их совместного холдинга «Аванград», обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего компаньона высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 га. <...> Малютин А.Г. и Смирнов В.Е. реализовали выведенный землеотвод аффилированному лицу Шлапаку Д.В. Далее последний раздробил единый надел на 14 новых», — гласит определение суда.

Суд уже наложил арест на указанные земельные участки, а также на движимое и недвижимое имущество ответчиков в качестве обеспечительной меры. Согласно материалам иска, до перехода в собственность «Авангарда» земля арендовалась ООО «Булат» под строительство торгового центра, которое так и не было реализовано. В период нахождения Малютина на посту мэра градостроительный план территории был изменён — участки перевели из зоны специализированного обслуживания в зону многоэтажной жилой застройки. В 2018 году холдинг приобрёл эти участки у городской администрации за 7,5 млн рублей при их реальной рыночной стоимости около 400 млн рублей.