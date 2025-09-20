Интервидение
Крупнейший пивной фестиваль стартовал в Германии

В Мюнхене начался Октоберфест

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kochneva Tetyana

В Мюнхене официально стартовал крупнейший в мире пивной фестиваль — Октоберфест. Мэр города Дитер Райтер традиционно открыл праздник, с двух ударов вбив кран в первую пивную бочку, сообщает издание Bild.

Первые посетители начали собираться у входа на территорию фестиваля задолго до рассвета, многие были одеты в национальные баварские костюмы — дирндли и ледерхозены. После открытия ворот в девять утра гости устроили настоящий штурм, чтобы занять лучшие места в пивных палатках.

Обслуживание гостей началось уже в десять утра, правда, сперва гостям наливали только безалкогольные напитки. А в полдень, когда мэр открыл первую бочку, полилось классическое хмельное пенное.

Ранее нидерландские учёные выявили любопытную связь между человеческой любовью к пиву и гастрономическими предпочтениями комаров. Как показал проведённый на музыкальном фестивале эксперимент, эти насекомые на 35% чаще кусают тех, кто не прочь выпить спиртного.

