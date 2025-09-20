В аэропорту Дублина объявлена эвакуация из-за подозрительного предмета

Терминал международного аэропорта Дублина был эвакуирован из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила администрация авиагавани.

«Терминал 2 аэропорта в Дублине был эвакуирован в качестве меры предосторожности… Рейсы могут быть временно затронуты», — говорится в заявлении авиагавани.

Эвакуация началась после того, как сканеры обнаружили подозрительный предмет в одной из сумок. На место происшествия прибыли сапёры и сотрудники антитеррористического подразделения для проведения проверки в соответствии с установленными протоколами безопасности.