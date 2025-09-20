Трамп увеличил стоимость рабочей визы в США до $100 тысяч

В США работодателям придётся оплачивать рабочие визы сотрудникам в размере 100 тысяч долларов в год, соответствующий указ о введении ежегодного сбора подписал президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Речь идёт о привлечении в Штаты квалифицированных иностранных специалистов, работающих в сфере информационных технологий, инженерии, здравоохранения, финансов и т.д, при том что сами американцы лишаются рабочих мест. Трамп намерен сделать компаниям дороже привлечение работников из других стран. Если работодатель не сможет оплатить новый повышенных сбор, то останется без иностранных сотрудников.

Агентство Reuters написало, что сейчас заявки на рабочую визу (H-1B) часто превышают лимит в 85 тысяч в год, наиболее востребованы в Штатах специалисты из Китая и Индии. В основном иностранцы набираются в качестве персонала в технологических отраслях. Аналитики опасаются того, что нововведение лишит американские фирмы отличных зарубежных работников, а это отразится на экономическом росте страны и инновационном потенциале. Более того, организации, которые рискнут взять на себя оплаты таких сборов, понесут существенные расходы и должны будут, например, экономить на размерах зарплат.