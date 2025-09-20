«Порвали мой пакет с игрушками»: Украинского фигуриста обокрали во время отбора на ОИ
Украинского фигуриста Марсака обокрали после соревнований в Пекине
Обложка © ТАСС / AP / Antti Aimo-Koivisto
Украинский фигурист Кирилл Марсак стал жертвой кражи сразу после выступления на турнире в Пекине, где разыгрывались лицензии на Олимпийские игры. О неприятном инциденте спортсмен сообщил в своём аккаунте в социальных сетях.
«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл всё, что мне выбросили на лёд. Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого в адрес кого-то», — написал Марсак.
Атлет также выразил разочарование, подчеркнув, что на международной арене подобное поведение среди спортсменов абсолютно недопустимо. По его словам, подобные действия выходят за рамки честной конкуренции и спортивного духа.
В спортивной части соревнований Марсаку удалось занять шестое место по итогам короткой программы, набрав 72,33 балла. Лидером же стал российский фигурист Пёетр Гуменник, который получил от судей 93,80 балла.
Напомним, российский фигурист Пётр Гуменник с личным рекордом завершил короткую программу в квалификации к Олимпийским играм 2026 года. Он получил за прокат 93,80 балла, блестяще исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.