«Порвали мой пакет с игрушками»: Украинского фигуриста обокрали во время отбора на ОИ

Украинский фигурист Кирилл Марсак стал жертвой кражи сразу после выступления на турнире в Пекине, где разыгрывались лицензии на Олимпийские игры. О неприятном инциденте спортсмен сообщил в своём аккаунте в социальных сетях.

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл всё, что мне выбросили на лёд. Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого в адрес кого-то», — написал Марсак.

Атлет также выразил разочарование, подчеркнув, что на международной арене подобное поведение среди спортсменов абсолютно недопустимо. По его словам, подобные действия выходят за рамки честной конкуренции и спортивного духа.

В спортивной части соревнований Марсаку удалось занять шестое место по итогам короткой программы, набрав 72,33 балла. Лидером же стал российский фигурист Пёетр Гуменник, который получил от судей 93,80 балла.