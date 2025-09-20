Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 13:35

«Порвали мой пакет с игрушками»: Украинского фигуриста обокрали во время отбора на ОИ

Украинского фигуриста Марсака обокрали после соревнований в Пекине

Обложка © ТАСС / AP / Antti Aimo-Koivisto

Обложка © ТАСС / AP / Antti Aimo-Koivisto

Украинский фигурист Кирилл Марсак стал жертвой кражи сразу после выступления на турнире в Пекине, где разыгрывались лицензии на Олимпийские игры. О неприятном инциденте спортсмен сообщил в своём аккаунте в социальных сетях.

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл всё, что мне выбросили на лёд. Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого в адрес кого-то», — написал Марсак.

Атлет также выразил разочарование, подчеркнув, что на международной арене подобное поведение среди спортсменов абсолютно недопустимо. По его словам, подобные действия выходят за рамки честной конкуренции и спортивного духа.

В спортивной части соревнований Марсаку удалось занять шестое место по итогам короткой программы, набрав 72,33 балла. Лидером же стал российский фигурист Пёетр Гуменник, который получил от судей 93,80 балла.

«Мы сожалеем»: ISU извинился за песню на мове под видео с российским фигуристом
«Мы сожалеем»: ISU извинился за песню на мове под видео с российским фигуристом

Напомним, российский фигурист Пётр Гуменник с личным рекордом завершил короткую программу в квалификации к Олимпийским играм 2026 года. Он получил за прокат 93,80 балла, блестяще исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar