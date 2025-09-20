«Мы сожалеем»: ISU извинился за песню на мове под видео с российским фигуристом
Пётр Гуменник. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Международный союз конькобежцев (ISU) извинился за размещённый в соцсети Х ролик с выступлением российского фигуриста Петра Гуменника, в котором оригинальная музыка проката была заменена на украинскую песню.
Обложка © Х / ISU
«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвящённом выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях», — заверил союз и добавил, что пересматривает наши процедуры, чтобы исключить подобные скандалы в будущем.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) разместил в соцсети Х эпизод короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на отборе ОИ-2026, заменив музыку на украинскую песню, хотя фигурист выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер». Позже пост был удалён. Гуменник стал лидером после короткой программы. Он получил за прокат 93,80 балла, блестяще исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.