«Мы сожалеем»: ISU извинился за песню на мове под видео с российским фигуристом

Международный союз конькобежцев (ISU) извинился за размещённый в соцсети Х ролик с выступлением российского фигуриста Петра Гуменника, в котором оригинальная музыка проката была заменена на украинскую песню.

Обложка © Х / ISU

«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвящённом выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях», — заверил союз и добавил, что пересматривает наши процедуры, чтобы исключить подобные скандалы в будущем.