Мэр Парижа обиделась на обвинения в расточительных тратах на наряды
Мэр Парижа Идальго подала в суд из-за обвинений в расточительности на наряды
Обложка © ТАСС / IMAGO/Lionel Guericolas/MPP/Starface
Мэр Парижа Анн Идальго подала официальную жалобу на клевету в связи с обвинениями в необоснованных тратах на гардероб. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На протяжении нескольких дней информация об этих расходах стала предметом организованного распространения ложных сведений. Администрация Парижа решительно осуждает эти манипуляции, которые искажают факты, наносят вред демократическому процессу и стремятся нанести ущерб имиджу и чести мэра», — говорится в заявлении.
В мэрии Парижа заявили, что распространённая информация является частью организованной кампании по дискредитации. Правоохранительные органы начали расследование для установления лиц, причастных к распространению ложных сведений.
Ранее румынский евродепутат Георге Пиперей подал иск в Суд ЕС против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив её в клевете. Парламентарий утверждает, что во время июльских дебатов глава ЕК намекнула на его связи с Россией, что он расценивает как личные нападки. Пиперей, представляющий фракцию Европейских консерваторов и реформистов, требует официальных публичных извинений.