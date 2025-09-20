Мэр Парижа обиделась на обвинения в расточительных тратах на наряды

Мэр Парижа Анн Идальго подала официальную жалобу на клевету в связи с обвинениями в необоснованных тратах на гардероб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На протяжении нескольких дней информация об этих расходах стала предметом организованного распространения ложных сведений. Администрация Парижа решительно осуждает эти манипуляции, которые искажают факты, наносят вред демократическому процессу и стремятся нанести ущерб имиджу и чести мэра», — говорится в заявлении.

В мэрии Парижа заявили, что распространённая информация является частью организованной кампании по дискредитации. Правоохранительные органы начали расследование для установления лиц, причастных к распространению ложных сведений.