В Пензенской области 2-летний малыш впал в кому из-за истязаний сожителя матери

В Городищенском районе Пензенской области 2-летний мальчик оказался в больнице в состоянии комы после издевательств со стороны сожителя его матери. Следственные органы подтвердили факты насилия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, житель Городищенского района с августа по сентябрь 2025 года систематически наносил 2-летнему сыну сожительницы удары по телу, причиняя мальчику физическую боль и психические страдания», — говорится в сообщении.

Летом женщина познакомилась в Интернете с 24-летним жителем региона и переехала к нему. Сначала пара жила в Пензе, затем переехала в село Городищенского района. В один из дней мать ушла в гости, оставив сына под присмотром сожителя, а позже увидела у малыша след от бляшки ремня. Через два дня после инцидента на малыша напала собака, и женщина, не обратившись к врачам, обрабатывала укусы самостоятельно.

Позже сожитель дал ребёнку спиртное, после чего мальчик уснул и не проснулся. Женщина обратилась за помощью, и его госпитализировали в состоянии комы. Сожителю предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Ребёнок остаётся в больнице под наблюдением врачей.