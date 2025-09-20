В Чернигове на севере Украины прогремел очередной взрыв
В северной части Украины в городе Чернигов произошёл мощный взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости». Местные власти никак официально не комментировали случившееся, в том числе не говорится о разрушениях.
Ранее по всей Черниговской области звучала воздушная тревога, она продолжает действовать в нескольких украинских регионах.
Также сообщалось, что российские войска уничтожили украинский ЗРК С-300ПС в посёлке Прогресс в Черниговской области, удар наносился ракетой «Искандер». Минобороны РФ опубликовало ролик, снятый с дрона-разведчика.