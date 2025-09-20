Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 14:57

В Чернигове на севере Украины прогремел очередной взрыв

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В северной части Украины в городе Чернигов произошёл мощный взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости». Местные власти никак официально не комментировали случившееся, в том числе не говорится о разрушениях.

Ранее по всей Черниговской области звучала воздушная тревога, она продолжает действовать в нескольких украинских регионах.

Взрывы прогремели в Сумской области Украины
Взрывы прогремели в Сумской области Украины

Также сообщалось, что российские войска уничтожили украинский ЗРК С-300ПС в посёлке Прогресс в Черниговской области, удар наносился ракетой «Искандер». Минобороны РФ опубликовало ролик, снятый с дрона-разведчика.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar