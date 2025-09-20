Ивангай ответил на обвинения в изнасиловании 14-летней Марьяны Ро

По словам известного блогера Ивангая (Ивана Рудского), отношения с экс-возлюбленной Марьяной Ро строились на взаимном согласии, а разница в возрасте между ними составляет три года, а не четыре. Он опубликовал на YouTube материалы, в которых частично опроверг её обвинения.

«Я 1996 года рождения, она — 1999 года. Раньше она заявляла, что отношения начались, когда ей было 16 лет, в другом интервью — что 15. В комментариях мне пишут вообще про 13 лет. Давайте сразу семь? Мы списались в Интернете, когда я был 17-летним подростком», — сказал он.

Блогер показал официальное приглашение от отца Марьяны в Японию, переписку и вырезки из её старых интервью, чтобы подтвердить свою версию. Рудской признался, что пытался разорвать отношения, но Марьяна якобы угрожала и шантажировала его, проявляла агрессию с ножом, а после расставания «списывала на него свои ментальные проблемы».

Ивангай также прокомментировал заявления Марьяны об «отторжении к сексу». По его словам, сразу после разрыва она снялась для журнала Maxim, а затем продавала обнажённые фотографии на OnlyFans. Блогер подчеркнул, что не осуждает её выбор, но считает эти действия противоречащими её предыдущим заявлениям.