Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 15:34

Ивангай ответил на обвинения в изнасиловании 14-летней Марьяны Ро

Ивангай опроверг обвинения Марьяны Ро в сексуальном принуждении

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maryanaro, boredoneguy

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maryanaro, boredoneguy

По словам известного блогера Ивангая (Ивана Рудского), отношения с экс-возлюбленной Марьяной Ро строились на взаимном согласии, а разница в возрасте между ними составляет три года, а не четыре. Он опубликовал на YouTube материалы, в которых частично опроверг её обвинения.

«Я 1996 года рождения, она — 1999 года. Раньше она заявляла, что отношения начались, когда ей было 16 лет, в другом интервью — что 15. В комментариях мне пишут вообще про 13 лет. Давайте сразу семь? Мы списались в Интернете, когда я был 17-летним подростком», сказал он.

Блогер показал официальное приглашение от отца Марьяны в Японию, переписку и вырезки из её старых интервью, чтобы подтвердить свою версию. Рудской признался, что пытался разорвать отношения, но Марьяна якобы угрожала и шантажировала его, проявляла агрессию с ножом, а после расставания «списывала на него свои ментальные проблемы».

Ивангай также прокомментировал заявления Марьяны об «отторжении к сексу». По его словам, сразу после разрыва она снялась для журнала Maxim, а затем продавала обнажённые фотографии на OnlyFans. Блогер подчеркнул, что не осуждает её выбор, но считает эти действия противоречащими её предыдущим заявлениям.

Блогерша слила смс Марьяны Ро о первом сексе с Ивангаем, поставив точку на теме изнасилования
Блогерша слила смс Марьяны Ро о первом сексе с Ивангаем, поставив точку на теме изнасилования

Напомним, ранее блогерша Марьяна Ро заявила, что Ивангай принуждал её к сексу в Японии, когда ей было 14 лет, а ему — 18. По её словам, Рудской ссылался на японское законодательство того времени, где возраст согласия составлял 13 лет. Марьяна подчеркнула, что на Хоккайдо любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением, а согласия с её стороны не было.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Ивангай
  • Марьяна Ро
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar