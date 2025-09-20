Ивангай ответил на обвинения в изнасиловании 14-летней Марьяны Ро
Ивангай опроверг обвинения Марьяны Ро в сексуальном принуждении
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maryanaro, boredoneguy
По словам известного блогера Ивангая (Ивана Рудского), отношения с экс-возлюбленной Марьяной Ро строились на взаимном согласии, а разница в возрасте между ними составляет три года, а не четыре. Он опубликовал на YouTube материалы, в которых частично опроверг её обвинения.
«Я 1996 года рождения, она — 1999 года. Раньше она заявляла, что отношения начались, когда ей было 16 лет, в другом интервью — что 15. В комментариях мне пишут вообще про 13 лет. Давайте сразу семь? Мы списались в Интернете, когда я был 17-летним подростком», — сказал он.
Блогер показал официальное приглашение от отца Марьяны в Японию, переписку и вырезки из её старых интервью, чтобы подтвердить свою версию. Рудской признался, что пытался разорвать отношения, но Марьяна якобы угрожала и шантажировала его, проявляла агрессию с ножом, а после расставания «списывала на него свои ментальные проблемы».
Ивангай также прокомментировал заявления Марьяны об «отторжении к сексу». По его словам, сразу после разрыва она снялась для журнала Maxim, а затем продавала обнажённые фотографии на OnlyFans. Блогер подчеркнул, что не осуждает её выбор, но считает эти действия противоречащими её предыдущим заявлениям.
Напомним, ранее блогерша Марьяна Ро заявила, что Ивангай принуждал её к сексу в Японии, когда ей было 14 лет, а ему — 18. По её словам, Рудской ссылался на японское законодательство того времени, где возраст согласия составлял 13 лет. Марьяна подчеркнула, что на Хоккайдо любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением, а согласия с её стороны не было.