Экс-диспетчеру из Москвы ужесточили обвинение по делу об Артподготовке*

Бывшему столичному диспетчеру ГБУ «Жилищник по району Зюзино» Татьяне Шуваловой выдвинуто обвинение в окончательной формулировке, следствие его ужесточило. Как выяснилось, подозреваемая не только финансировала террористическую организацию «Артподготовка»*, но и состояла в ней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«10 сентября 2025 года ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористической организации). Шуваловой предъявлено обвинение в окончательной редакции, последняя допрошена в указанном статусе, сформированы тома уголовного дела», — сказано в тексте.

Также сторона обвинения напоминает, что Шувалова социально опасна, поэтому мера пресечения может быть связана исключительно с её изоляцией от общества. Женщина арестована, ей уже продлили ранее срок до 15 октября.

Напомним, бывшая сотрудница государственного бюджетного учреждения «Жилищник по району Зюзино» Татьяна Шувалова арестована по обвинению в финансировании запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»*. Задержание подозреваемой произошло на выезде из России, когда она пыталась покинуть территорию государства. Сейчас Шувалова отправлена в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Супруг и сын женщины уехали из России ещё до момента её ареста.