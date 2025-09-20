Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 15:43

Путин подписал распоряжение о помощи школам в Южной Осетии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин распорядился выделить деньги из своего резервного фонда для поддержки образовательных учреждений Южной Осетии. Об этом проинформировал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Рад сообщить, что президент Российской Федерации подписал специальное распоряжение, по которому не просто из бюджета страны, а из личного резервного фонда президента выделены средства», — сказал Кириенко.

Он уточнил, что финансирование уже заложено на сентябрь, что позволит произвести доплаты, а с января будущего года начнётся полноценное финансирование.

Путин: В 2026-2027 годах в РФ и Китае пройдут перекрёстные Годы образования
Путин: В 2026-2027 годах в РФ и Китае пройдут перекрёстные Годы образования

Ранее Life.ru сообщал, что по поручению Путина кабинет министров рассмотрит вопрос о повышении с 2027 года до 2 миллионов рублей размера выплат для участников «земских» программ в Курской, Брянской и Белгородской областях. Также главой государства было принято решение об отмене возрастных ограничений для программ «Земский тренер» и «Земский учитель».

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar