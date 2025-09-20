Путин подписал распоряжение о помощи школам в Южной Осетии

Президент России Владимир Путин распорядился выделить деньги из своего резервного фонда для поддержки образовательных учреждений Южной Осетии. Об этом проинформировал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Рад сообщить, что президент Российской Федерации подписал специальное распоряжение, по которому не просто из бюджета страны, а из личного резервного фонда президента выделены средства», — сказал Кириенко.

Он уточнил, что финансирование уже заложено на сентябрь, что позволит произвести доплаты, а с января будущего года начнётся полноценное финансирование.