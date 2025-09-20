Израиль решил натравить США на Египет, сославшись на нарушения на Синае

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Египет нарушил мирное соглашение 1979 года, усилив своё военное присутствие на Синайском полуострове. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского и израильских чиновников. Нетаньяху призвал Вашингтон усилить давление на Египет, чтобы изменить ситуацию.

«В ходе встречи в Иерусалиме в понедельник Нетаньяху представил госсекретарю Марко Рубио перечень мер на Синае, которые, как он заявил, являются существенными нарушениями Египтом мирного соглашения 1979 года с Израилем, гарантом которого выступают США», — говорится в публикации.

По мнению Израиля, египетские власти активно отстраивают военную инфраструктуру на Синае, в том числе завозят наступательное вооружение и технику, тогда как по договору такое запрещено. Египет даже изменил взлётные полосы в этом районе ради дислокации истребителей, а также создал подземные хранилища для ракет, утверждают израильские чиновники. По словам Нетаньяху, никто в Египте внятно не может объяснить подобные манёвры.

Международная группа наблюдателей во главе с США значительно сократила миссии по мониторингу ситуации на Синае, напомнил Нетаньяху. По его убеждению, это стало причиной дерзости со стороны Египта и осложнило отношения между странами. В свою очередь египетские власти ответили журналистам, что никаких запросов о ситуации в Синае от Израиля не получали.