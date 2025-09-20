Пашинян: Армянские дети не знают, что Арарат находится в Турции

«70 процентов детей ответили, что Арарат, они даже не знают, что Арарат не находится на территории Армении. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим», — рассуждает он.

Пашинян подчеркнул, что многие армяне, включая взрослых, не осознают, что гора Арарат находится на территории Турции. Премьер привёл этот пример в контексте размышлений о национальном самосознании и исторической памяти.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, что решение об удалении изображения горы Арарат с въездных штампов не связано с давлением Турции. По его словам, данная мера направлена на укрепление государственности и символическое оформление документов в соответствии с современными стандартами. Гора Арарат, являющаяся важным национальным символом для армянского народа, географически расположена на территории Турции. Это решение носит технико-административный характер и не меняет культурно-исторического значения Арарата для Армении.