Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 15:52

Пашинян: Армянские дети не знают, что Арарат находится в Турции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о незнании детьми территориальной принадлежности горы Арарат. Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

«70 процентов детей ответили, что Арарат, они даже не знают, что Арарат не находится на территории Армении. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим», — рассуждает он.

Пашинян подчеркнул, что многие армяне, включая взрослых, не осознают, что гора Арарат находится на территории Турции. Премьер привёл этот пример в контексте размышлений о национальном самосознании и исторической памяти.

Пашинян прибыл в Турцию с историческим визитом
Пашинян прибыл в Турцию с историческим визитом

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, что решение об удалении изображения горы Арарат с въездных штампов не связано с давлением Турции. По его словам, данная мера направлена на укрепление государственности и символическое оформление документов в соответствии с современными стандартами. Гора Арарат, являющаяся важным национальным символом для армянского народа, географически расположена на территории Турции. Это решение носит технико-административный характер и не меняет культурно-исторического значения Арарата для Армении.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar