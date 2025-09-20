Интервидение
20 сентября, 15:58

Нефтебаза загорелась после удара Армии России по Черниговской области

Мощнейший пожар начался на украинской нефтебазе после удара по Черниговской области. Об этом сообщают украинские СМИ.

Видео © Украинские соцсети

Прилёты «Гераней» были зафиксированы по нефтехранилищам на базе в Бахмаче. По имеющимся данным, отсюда Вооружённые силы Украины доставляли топливо для своих моторизованных и танковых формирований в Сумской области. Также сообщается о попадании по транспортной инфраструктуре в Чернигове. В результате атаки было слышно несколько десятков взрывов.

В пригороде Киева прогремел взрыв, звучит воздушная сирена
В пригороде Киева прогремел взрыв, звучит воздушная сирена

Ранее Life.ru сообщал, что на территории Сумской области была зафиксирована серия взрывов. В регионе, а также в ряде других областей страны, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Данные о масштабе разрушений в настоящее время уточняются.

Обложка © Украинские соцсети

Александра Мышляева
