Блогеры пытаются продавать скрытую рекламу в Instagram* через комментарии

Российские инфлюенсеры продолжают размещать в Instagram* запрещённую рекламу, используя схему с завуалированными комментариями. О новых методах обхода законодательства сообщает SHOT.

Блогеры пытаются обойти ограничения двумя способами: либо закрепляя под постом комментарии от бренда, Или крайне эмоциально и очень развёрнуто отвечая на «спонтанные» вопросы. Как рассказали телеграм-каналу юристы, вопросы о товаре могут быть признаны скрытой рекламой. Федеральная антимонопольная служба вправе запросить информацию о наличии коммерческого соглашения между блогером и рекламодателем.

За подобные нарушения предусмотрены штрафы: для индивидуальных предпринимателей — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, как подобным образом пыталась схитрить супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В личном блоге в запрещённой соцсети она расхваливала отель, где они отмечали 80-летний юбилей мужа.