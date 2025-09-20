Интервидение
20 сентября, 16:31

В Гааге протестующие сжигают полицейские машины, бросаются на спецназ и блокируют трассу

Полиция Гааги проводит задержания участников акции протеста против миграционной политики. Вооружённые дубинками сотрудники полиции продолжают отслеживать отдельных демонстрантов и проводят задержания. Демонстрация началась на поле Маливелд, но переросла в столкновения после выхода протестующих на автотрассу А12.

В Гааге полиция жестоко разгоняет протест против миграционной политики. Видео © Х / NLevkin

После официального разгона акции отдельные группы агрессивно настроенных демонстрантов остались в районе Центрального вокзала, где усиленные наряды полиции, включая подразделения ОМОН и конную полицию. Толпы демонстрантов сжигают полицейские машины, бросаются на спецназ и блокируют трассу.

Ранее в Лондоне состоялась масштабная акция протеста под названием «Unite the Kingdom», организованная основателем праворадикальной организации English Defence League Томми Робинсоном. По данным правоохранительных органов, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек, в то время как организаторы заявили о почти миллионе онлайн-наблюдателей. Участники акции направились из района Саутуарк к правительственному кварталу Уайтхолл, выражая несогласие с текущей политикой властей.

В Гааге полиция жестоко разгоняет протест против миграционной политики. Обложка © Х / NLevkin

Анастасия Никонорова
