Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 17:09

Двух работников насмерть засыпало грунтом при строительстве ливнёвки в Новороссийске

В Новороссийске заведено дело после гибели 2 рабочих при строительстве ливнёвки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

В Новороссийске двое рабочих погибли во время проведения работ на ливневой канализации, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). По предварительным данным, сегодня при производстве строительно-монтажных работ в селе Цемдолина города Новороссийска произошёл сход грунта и скальной породы. В результате происшествия погибли двое мужчин», — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в администрации Новороссийска, обвалился грунт с боковой стены траншеи, рабочие не смогли самостоятельно выбраться и скончались от полученных травм. При этом ранее на строительных объектах подрядной организации нарушений зафиксировано не было.

Пятеро рабочих сорвались с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке, трое погибли
Пятеро рабочих сорвались с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке, трое погибли

Ранее, 9 сентября, в Бурятии на стройке Национального музея обрушились строительные леса: четверо рабочих погибли, все они — граждане иностранных государств. Трое работников-строителей скончались на месте, четвёртый умер в больнице.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar