20 сентября, 19:31

Рубин отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с Акроном в РПЛ

Новичок «Рубина» Жак Сиве принёс казанцам ничью с «Акроном». Обложка © Telegram/ФК Рубин

Футбольный клуб «Рубин» сумел отыграться с 0:2, сыграв вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 9-го тура РПЛ. В составе «Акрона» голы забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У гостей отличились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).

«Акрон» продолжает свою безвыигрышную серию в РПЛ, которая уже достигла семи матчей. С семью очками клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Казанцы набрали 15 очков и идут на пятой строчке.

Ранее Life.ru рассказывал, как московский «Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в РПЛ. На этот раз железнодорожники не смогли обыграть в Каспийске махачкалинское «Динамо».

