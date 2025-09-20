Рубин отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с Акроном в РПЛ

Футбольный клуб «Рубин» сумел отыграться с 0:2, сыграв вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 9-го тура РПЛ. В составе «Акрона» голы забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У гостей отличились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).

«Акрон» продолжает свою безвыигрышную серию в РПЛ, которая уже достигла семи матчей. С семью очками клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Казанцы набрали 15 очков и идут на пятой строчке.