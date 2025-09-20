Московский «Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в РПЛ

Московский «Локомотив» продлил серию ничейных результатов в чемпионате России, не сумев обыграть махачкалинское «Динамо» в 9-м туре. Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счётом 1:1.

Железнодорожники открыли счёт на 55-й минуте усилиями Зелимхана Бакаева, но через 10 минут остались в меньшинстве после его удаления. На 5-й компенсированной минуте Миро сравнял счёт, принеся своей команде ничью.

Это пятая подряд ничья для «Локомотива» в РПЛ. С 17 очками клуб занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» с девятью очками занимает 10-ю позицию. В последний раз железнодорожники побеждали в РПЛ 9 августа в игре с московским «Спартаком» (4:2). При этом команда по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.