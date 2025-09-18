Ростов в концовке вырвал победу над Спартаком в матче Кубка России

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:1 в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России. Встреча проходила на «Лукойл-Арене».

Матч начался с быстрого гола Манфреда Угальде на 6-й минуте, который стал для него первым в сезоне. Однако во втором тайме «Ростов» перехватил инициативу: сначала Даниил Шанталий сравнял счёт на 54-й минуте, а за две минуты до конца матча Илья Вахания забил победный гол.

Эта победа стала для «Ростова» второй подряд после успеха в игре РПЛ с ЦСКА (1:0). Для «Спартака» это первое поражение за шесть матчей — команда не проигрывала с 12 августа. В турнирной таблице группы C «Спартак» занимает второе место с семью очками, а «Ростов» с тремя очками расположился на четвёртой позиции. В следующем туре командам предстоят встречи с «Пари Нижний Новгород» и махачкалинским «Динамо» соответственно.