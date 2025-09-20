Интервидение
20 сентября, 17:26

На табло украинского поезда появилась надпись «Слава России»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / o.hudzeliak

Национальная полиция Украины зафиксировала факт хулиганства: на табло пригородного поезда сообщением «Киев — Рахов» появилась надпись «Слава России». Об этом правоохранители сообщили после осмотра состава.

Первыми об инциденте утром сообщили очевидцы в Ивано-Франковской области. По данным полиции, следователи уже изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование табло.

«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы», — рассказали там.

На Украине требуют заблокировать русские песни в Apple Music, Spotify, YouTube
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не предоставит русскому языку на Украине статус государственного. Он отметил, что согласно законодательству, украинский является единственным официальным языком на государственном уровне.

Александра Мышляева
