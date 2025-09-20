Губернатор Мельниченко: Перехваченный в Пензенской области БПЛА утилизировали

В Пензенской области успешно утилизировали беспилотник, подавленный средствами РЭБ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена. Беспилотник утилизирован. Никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что все необходимые действия с беспилотным летательным аппаратом были проведены с соблюдением мер безопасности. Ситуация в городе Сердобске полностью нормализована.