Губернатор Мельниченко: Перехваченный в Пензенской области БПЛА утилизировали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim
В Пензенской области успешно утилизировали беспилотник, подавленный средствами РЭБ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена. Беспилотник утилизирован. Никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет», — написал он в Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что все необходимые действия с беспилотным летательным аппаратом были проведены с соблюдением мер безопасности. Ситуация в городе Сердобске полностью нормализована.
Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов в восьми районах Ростовской области. Как сообщил губернатор региона, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены, что позволило избежать человеческих жертв и значительного ущерба инфраструктуре.