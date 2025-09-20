Российские школьники победили на международной олимпиаде по экологии

Российские школьники стали победителями Международной олимпиады по изменению климата и экологии (IOCE), которая проходила в образовательном центре «Сириус». Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Наша сборная заняла первое место в командном зачете, обойдя команды из Индии, Катара и Джибути. Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил победителей, отметив их глубокие знания и понимание глобальных проблем.

«Наши ученики вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки. Мы гордимся вами! Вы вносите значительный вклад в будущее науки и устойчивого развития, проявляете инициативу и энтузиазм в борьбе за сохранение нашей планеты», — сказал министр.

Кроме командной победы, российские школьники завоевали пять личных наград. Две золотые медали у Софии Салангиной из Уфы и Эмилии Гимаевой. Никита Юнисов получил серебро, а бронза — у Милены Ивановой и Полины Егоровой.