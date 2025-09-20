12-летняя девочка пострадала при атаке дрона на жилой дом в Рубежном ЛНР

В результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в Рубежном пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщило правительство Луганской Народной Республики.

«Ребёнок находился у подъезда дома, когда вражеский беспилотник влетел в балкон на седьмом этаже одного из МКД на проспекте Московский. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, девочка с осколочными ранениями госпитализирована в местную больницу, а затем переведена в детскую республиканскую», — говорится в сообщении.

Спустя полчаса второй дрон атаковал соседний дом, повредив кровлю. Пострадавших при втором ударе удалось избежать. Девочка получила осколочные ранения и была переведена в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего лечения.