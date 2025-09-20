«Дверь в спальню закроют, из окна вопрос»: Захарова высмеяла ссору в украинском поезде из-за языка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на скандальное видео с конфликтом из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов. Свою оценку ситуации она опубликовала в личном телеграм-канале.

«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: По-москальски будэте или по-эвропейски?» — написала дипломат.

Дипломат в саркастической манере сравнила поведение агрессивно настроенной пассажирки, требующей от попутчиков говорить на украинском, с навязчивым вмешательством в личное пространство. Захарова намекнула, что подобные вопросы следуют за гражданами даже в частных ситуациях.