«Дверь в спальню закроют, из окна вопрос»: Захарова высмеяла ссору в украинском поезде из-за языка
Захарова саркастично оценила языковой конфликт в ехавшем во Львов поезде
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на скандальное видео с конфликтом из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов. Свою оценку ситуации она опубликовала в личном телеграм-канале.
«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: По-москальски будэте или по-эвропейски?» — написала дипломат.
Дипломат в саркастической манере сравнила поведение агрессивно настроенной пассажирки, требующей от попутчиков говорить на украинском, с навязчивым вмешательством в личное пространство. Захарова намекнула, что подобные вопросы следуют за гражданами даже в частных ситуациях.
Ситуация с русскоговорящими в рядах ВСУ куда более острая. Ранее перешедший на сторону России украинский военнослужащий рассказал, что в армии Незалежной учат любить мову, бросая бойцов в яму и избивая их.