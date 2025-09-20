Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 18:42

Захарова назвала настоящего автора воинственных заявлений Ющенко, раскрыв связь с Третьим рейхом

Захарова: Решениями Ющенко управляет его жена, работающая в Госдепе США

Виктор Ющенко. Обложка © ТАСС / Zuma

Виктор Ющенко. Обложка © ТАСС / Zuma

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всеми решениями бывшего президента Украины Виктора Ющенко управляет его супруга — сотрудница Госдепа США Кэтрин Клэр Чумаченко. Об этом дипломат сообщила в комментарии для KP.RU.

Захарова также отметила, что родители Чумаченко были остарбайтерами — славянами, вывезенными на принудительные работы в Третий рейх. По словам дипломата, это определение происходит от названия нацистской кампании, согласно которой славянские народы должны были либо стать рабской силой, либо быть уничтоженными.

Зеленский отверг «корейскую» и «финскую» модели мира на Украине
Зеленский отверг «корейскую» и «финскую» модели мира на Украине

Напомним, сегодня Виктор Ющенко решил заявить о себе, выступив с воинственным призывом на интервью. Экс-глава Незалежной считает, что вооружённый конфликт необходимо продолжать. Более того, его не устраивает даже невероятный сценарий выхода ВСУ на границы 1991 года — Ющенко требует, что украинская армия шла «на Москву».

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Виктор Ющенко
  • США
  • Госдеп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar