Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всеми решениями бывшего президента Украины Виктора Ющенко управляет его супруга — сотрудница Госдепа США Кэтрин Клэр Чумаченко. Об этом дипломат сообщила в комментарии для KP.RU.

Захарова также отметила, что родители Чумаченко были остарбайтерами — славянами, вывезенными на принудительные работы в Третий рейх. По словам дипломата, это определение происходит от названия нацистской кампании, согласно которой славянские народы должны были либо стать рабской силой, либо быть уничтоженными.