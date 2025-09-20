Захарова назвала настоящего автора воинственных заявлений Ющенко, раскрыв связь с Третьим рейхом
Захарова: Решениями Ющенко управляет его жена, работающая в Госдепе США
Виктор Ющенко. Обложка © ТАСС / Zuma
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всеми решениями бывшего президента Украины Виктора Ющенко управляет его супруга — сотрудница Госдепа США Кэтрин Клэр Чумаченко. Об этом дипломат сообщила в комментарии для KP.RU.
Захарова также отметила, что родители Чумаченко были остарбайтерами — славянами, вывезенными на принудительные работы в Третий рейх. По словам дипломата, это определение происходит от названия нацистской кампании, согласно которой славянские народы должны были либо стать рабской силой, либо быть уничтоженными.
Напомним, сегодня Виктор Ющенко решил заявить о себе, выступив с воинственным призывом на интервью. Экс-глава Незалежной считает, что вооружённый конфликт необходимо продолжать. Более того, его не устраивает даже невероятный сценарий выхода ВСУ на границы 1991 года — Ющенко требует, что украинская армия шла «на Москву».