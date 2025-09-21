Интервидение
20 сентября, 23:18

В Германии раскрыли цели сбитых в Польше дронов

Der Spiegel: Целью сбитых над Польшей БПЛА был аэропорт в Жешуве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Сбитые над территорией Польши дроны направлялись к стратегически важному аэропорту и логистическому центру в городе Жешув. Со ссылкой на информированные источники в альянсе об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Как отмечает журнал, данный аэропорт представляет собой один из ключевых узлов для транзита военных грузов и оружия на Украину. По имеющейся у издания информации, маршрут дронов пролегал через воздушное пространство Белоруссии, а их уничтожение осуществили истребители F-35, принадлежащие Нидерландам.

Ранее Life.ru писал, что Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы в Балтийском море. Польские власти сделали заявление о том, что два российских военных самолёта, по их данным, осуществили опасное сближение с национальным объектом. В заявлении акцентируется, что инцидент произошёл в пределах исключительной экономической зоны.

