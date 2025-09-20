«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче с двумя удалениями

В пятом туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1.

Уже на пятой минуте красную карточку получил голкипер «Челси» Роберт Санчес. Хозяева смогли отличиться на 14-й минуте, автором гола стал Бруну Фернандеш, вскоре Каземиро удвоил преимущество хозяев. Однако в конце первого тайма бразилец был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку. «Челси» отыграл один мяч на 80-й минуте усилиями Трево Чалобы.

После этого тура «Манчестер Юнайтед» поднялся на девятое место в таблице, набрав семь очков, а «Челси» с восемью очками занимает шестую строчку. В следующем туре «Юнайтед» сыграет на выезде против «Брентфорда», а «Челси» примет «Брайтон».