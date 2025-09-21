Интервидение
21 сентября, 00:42

В Ленобласти вор вынес сейф с 3 млн рублей и забыл фонарь с отпечатками

Обложка © Freepik / jcomp

В Шушарах Ленинградской области вор проник в офис и похитил сейф с тремя миллионами рублей. При этом он оставил на месте преступления фонарик с отпечатками пальцев, отпечатки обуви и попал в обзор камеры наблюдения.

Неизвестный обокрал офис ООО «М Парс» на Железнодорожной улице в ночь с 18 на 19 сентября, сообщает 78.ru. Грабитель попал в помещение, отжав окно на первом этаже. Он забрал с собой ноутбук и сейф, в котором находилось 2,7 миллиона рублей.

Правоохранители уже изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. «Форточника» ищут.

Лия Мурадьян
