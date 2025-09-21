Интервидение
20 сентября, 21:02

Сайт аэропорта Пулково восстановил работу после хакерской атаки

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Сайт петербургского аэропорта Пулково восстановил работу после инцидента с хакерской атакой. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сайт аэропорта Пулково снова доступен», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Напомним, сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке 19 сентября. По предварительным данным, хакеры действовали с территории Украины.

