Сайт аэропорта Пулково восстановил работу после хакерской атаки
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Сайт петербургского аэропорта Пулково восстановил работу после инцидента с хакерской атакой. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Сайт аэропорта Пулково снова доступен», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Напомним, сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке 19 сентября. По предварительным данным, хакеры действовали с территории Украины.