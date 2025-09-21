Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 21:35

Мирошник в стихах ответил на заявление Ющенко о походе ВСУ на Москву

Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России

Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал заявление бывшего украинского лидера Виктора Ющенко, который призвал ВСУ «идти на Москву». Дипломат иронично выразился в стихах.

«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», отметил он в беседе с ТАСС.

Мирошник добавил, что по «пустословию и управляемости извне» Ющенко превзошёл только Владимира Зеленского. Он также усомнился в политической деятельности экс-лидера Украины, предположив, что разводить пчёл ему удаётся лучше.

Захарова назвала настоящего автора воинственных заявлений Ющенко, раскрыв связь с Третьим рейхом
Захарова назвала настоящего автора воинственных заявлений Ющенко, раскрыв связь с Третьим рейхом

Напомним, накануне экс-президент Украины, который продвигал курс на отделение страны от России, заявил, что Киев должен стать «бронежилетом Европы». Он добавил, что стране не следует ограничиваться границами 1991 года, а нужно «двигаться на Москву». По мнению Ющенко, ВСУ должны защищать европейские страны эффективнее, чем их собственные армии.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Россия
  • Украина
  • Виктор Ющенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar