Мирошник в стихах ответил на заявление Ющенко о походе ВСУ на Москву
Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал заявление бывшего украинского лидера Виктора Ющенко, который призвал ВСУ «идти на Москву». Дипломат иронично выразился в стихах.
«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — отметил он в беседе с ТАСС.
Мирошник добавил, что по «пустословию и управляемости извне» Ющенко превзошёл только Владимира Зеленского. Он также усомнился в политической деятельности экс-лидера Украины, предположив, что разводить пчёл ему удаётся лучше.
Напомним, накануне экс-президент Украины, который продвигал курс на отделение страны от России, заявил, что Киев должен стать «бронежилетом Европы». Он добавил, что стране не следует ограничиваться границами 1991 года, а нужно «двигаться на Москву». По мнению Ющенко, ВСУ должны защищать европейские страны эффективнее, чем их собственные армии.