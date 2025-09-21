Мирошник в стихах ответил на заявление Ющенко о походе ВСУ на Москву

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал заявление бывшего украинского лидера Виктора Ющенко, который призвал ВСУ «идти на Москву». Дипломат иронично выразился в стихах.

«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — отметил он в беседе с ТАСС.

Мирошник добавил, что по «пустословию и управляемости извне» Ющенко превзошёл только Владимира Зеленского. Он также усомнился в политической деятельности экс-лидера Украины, предположив, что разводить пчёл ему удаётся лучше.