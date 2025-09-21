Стармер 21 сентября официально признает Палестину и введёт санкции против ХАМАС

Великобритания планирует официально признать государственность Палестины в ближайшее воскресенье, 21 сентября. Как сообщили британские СМИ — Би-би-си и Sky News, с соответствующим заявлением должен выступить премьер-министр Кир Стармер.

Как уточняет The Telegraph, вместе с этим Стармер введёт санкции против ХАМАС, чтобы смягчить критику решения признать Палестину.

Ранее, 29 июля, Даунинг-стрит предупредила, что решение о признании Палестины будет принято перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и не прекратит военные действия в анклаве. После, на фоне эскалации конфликта, Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило намерение поддержать Палестину на международном уровне.