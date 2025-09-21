Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 00:20

Стармер 21 сентября официально признает Палестину и введёт санкции против ХАМАС

Лондон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nata.dobrovolskaya

Лондон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nata.dobrovolskaya

Великобритания планирует официально признать государственность Палестины в ближайшее воскресенье, 21 сентября. Как сообщили британские СМИ — Би-би-си и Sky News, с соответствующим заявлением должен выступить премьер-министр Кир Стармер.

Как уточняет The Telegraph, вместе с этим Стармер введёт санкции против ХАМАС, чтобы смягчить критику решения признать Палестину.

Ранее, 29 июля, Даунинг-стрит предупредила, что решение о признании Палестины будет принято перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и не прекратит военные действия в анклаве. После, на фоне эскалации конфликта, Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило намерение поддержать Палестину на международном уровне.

Десять стран признают Палестину на Генассамблее ООН 22 сентября
Десять стран признают Палестину на Генассамблее ООН 22 сентября

Ранее Life.ru писал, что и Бельгия планирует официально признать Палестину на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Этот шаг может стать значимым политическим сигналом и вдохнуть новую жизнь в надежды на мирное разрешение конфликта.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Палестина
  • Кир Стармер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar