Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически признал, что ради вступления в Европейский союз Киеву придётся пожертвовать собственными фермерами. Об этом заявил украинский депутат Максим Бужанский, раскритиковавший дипломата.

Бужанский заявил, что Кулеба озвучил два главных условия членства Украины в ЕС: контроль со стороны Франции и Германии и отказ от конкуренции с европейским агросектором. Депутат Рады назвал это «окончательным решением украинского аграрного вопроса».

«Кулеба предлагает убить украинских фермеров, чтобы не убивать европейских. Украина в ЕС ничего не будет решать и станет полностью зависимой от Франции и Германии», – написал парламентарий в Telegram.

По его словам, страна рискует потерять собственное сельское хозяйство ради мифической европейской интеграции.