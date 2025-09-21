В Госдуме заявили о шринкфляции и скимпфляции в отечественных магазинах

Россияне стали жертвой стелсфляции в магазинах, заявили в Госдуме. По словам вице-спикера Бориса Чернышова (ЛДПР), покупатели сталкиваются с двойной тактикой производителей – шринкфляцией и скимпфляцией.

Шринкфляция проявляется, когда объём или масса товара уменьшается, а цена остаётся прежней или растёт незначительно. Скимпфляция – это замена дорогих ингредиентов на более дешёвые, что ухудшает качество продукта. Вместе эти приёмы образуют стелсфляцию, скрытую форму инфляции, которая вводит в заблуждение обычных покупателей.

«Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – шринкфляции и скимпфляции», – подчеркнул Чернышов.

Вице-спикер отметил, что большинство граждан ясно видят проблему и понимают, что им подсовывают товары худшего качества по старой цене.

«Если сокращение упаковки ещё можно отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка», – добавил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

По данным исследования, 92% россиян заметили сокращение объёма или веса привычных товаров, а 91% столкнулись с изменением вкуса, консистенции или ухудшением качества продукта. При этом 81% напрямую связывают это с экономией производителей.