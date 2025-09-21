Силы ПВО России сбили 19 вражеских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников самолётного типа над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 12 единиц — было уничтожено над территорией Республики Крым. Ещё четыре беспилотника сбиты над акваторией Чёрного моря, два над Брянской областью и один над Курской областью.