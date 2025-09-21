В Ленинградской области уничтожили 56 взрывоопасных предметов времён ВОВ

В Ленинградской области проведена успешная операция по ликвидации взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Специалисты пиротехнического расчёта Невского спасательного центра МЧС России уничтожили 56 ВОП, обнаруженных местными жителями в Тосненском районе неподалеку от железнодорожной платформы.

В Ленинградской области уничтожили 56 взрывоопасных предметов. Видео © Пресс-служба МЧС

Среди обезвреженных боеприпасов находились пять авиационных бомб и 51 противотанковая мина, представлявшие потенциальную угрозу для населения. Все взрывоопасные предметы были аккуратно извлечены из земли, транспортированы на специальный полигон и уничтожены контролируемым подрывом.