США озвучили ультиматум Катара Израилю по переговорам по Газе
Axios: Возобновление переговоров по Газе зависит от извинений Израиля
Катар поставил условие для возвращения к посредничеству в переговорах по Газе, потребовав официальных извинений от Израиля за удар по Дохе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.
«Извинения сейчас стали бы политически взрывоопасным шагом для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но катарцы понимают политическую сложность Израиля и готовы проявить гибкость», — говорится в материале.
Как отметил один из израильских чиновников, масштаб вызванного ударом кризиса был явно недооценён, а Нетаньяху осознаёт, что допустил просчёт.
Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по Дохе. Целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. В результате удара погибли шесть человек, включая руководителей радикального палестинского движения. После этого Катар отказался быть посредником в конфликте Израиля и Палестины. Эти события побудили Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание уже 10 сентября.