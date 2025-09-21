США озвучили ультиматум Катара Израилю по переговорам по Газе

Катар поставил условие для возвращения к посредничеству в переговорах по Газе, потребовав официальных извинений от Израиля за удар по Дохе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

«Извинения сейчас стали бы политически взрывоопасным шагом для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но катарцы понимают политическую сложность Израиля и готовы проявить гибкость», — говорится в материале.

Как отметил один из израильских чиновников, масштаб вызванного ударом кризиса был явно недооценён, а Нетаньяху осознаёт, что допустил просчёт.