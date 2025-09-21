Международный музыкальный конкурс Интервидение был создан как альтернатива Евровидению с целью продвижения многополярности и традиционных ценностей. Об этом пишет американская газета The Christian Science Monitor.

«В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были «мир и дружба», тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», — говорится в материале.

Авторы материала предположили, что Россия стремится расширить географию участников Интервидения по сравнению с Евровидением в связи с усиливающимися на Западе попытками запретить российскую культуру под необоснованными предлогами.

