21 сентября, 06:06

«На нас налетела охрана»: Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за флага

Российского чемпиона по зимнему плаванию выгнали с Мачу-Пикчу за фото с флагом

Марк Мордовцев с флагом Пскова. Обложка © Telegram / «Кругосветка Travel. ЖИТЬ В КАЙФ — Марк Мордовцев»

Российского спортсмена Марка Мордовцева выдворили с территории древнего города Мачу-Пикчу в Перу при попытке сделать фотографию с флагом Псковской области. О произошедшем пятикратный чемпион мира по зимнему плаванию сообщил в своём Telegram-канале.

Охрана просит Марка убрать флаг Пскова. Видео © Telegram / «Кругосветка Travel. ЖИТЬ В КАЙФ — Марк Мордовцев»

«Мы добирались сюда трое суток, и по традиции я хотел сфотографироваться с флагом родного города Пскова и передать «привет» — так я делаю во всех странах своей кругосветки. Но вместо радости встречи с легендарным Мачу-Пикчу на нас налетела охрана», — написал Мордовцев.

Спортсмен добавил, что у него отобрали телефон, заставили удалить все материалы и пригрозили вызвать полицию, несмотря на его попытки объяснить ситуацию и показать фотографии из других стран. К счастью, Марк смог восстановить видео, снятое во время этого инцидента. По его словам, охрана преследовала его команду вплоть до самого выхода с археологического памятника.

Мордовцев отметил, что с помощью флага он передаёт привет близким из всех 38 стран, которые посетил в рамках кругосветного путешествия.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил недопуск российских и белорусских спортсменов к командным соревнованиям на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. При этом у атлетов сохраняется возможность выступления в индивидуальном формате под нейтральным флагом без национальной символики. Данный режим участия для российских спортсменов продолжает действовать с 2022 года.

Алиса Хуссаин
