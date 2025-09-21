«На нас налетела охрана»: Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за флага

Российского спортсмена Марка Мордовцева выдворили с территории древнего города Мачу-Пикчу в Перу при попытке сделать фотографию с флагом Псковской области. О произошедшем пятикратный чемпион мира по зимнему плаванию сообщил в своём Telegram-канале.

Охрана просит Марка убрать флаг Пскова. Видео © Telegram / «Кругосветка Travel. ЖИТЬ В КАЙФ — Марк Мордовцев»

«Мы добирались сюда трое суток, и по традиции я хотел сфотографироваться с флагом родного города Пскова и передать «привет» — так я делаю во всех странах своей кругосветки. Но вместо радости встречи с легендарным Мачу-Пикчу на нас налетела охрана», — написал Мордовцев.

Спортсмен добавил, что у него отобрали телефон, заставили удалить все материалы и пригрозили вызвать полицию, несмотря на его попытки объяснить ситуацию и показать фотографии из других стран. К счастью, Марк смог восстановить видео, снятое во время этого инцидента. По его словам, охрана преследовала его команду вплоть до самого выхода с археологического памятника.

Мордовцев отметил, что с помощью флага он передаёт привет близким из всех 38 стран, которые посетил в рамках кругосветного путешествия.