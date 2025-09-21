Бесплатный отдых по справке: Россиянам рассказали, как получить путёвку в санаторий

Россияне из числа льготников могут бесплатно поехать в санаторий после медицинского обследования. Об этом в интервью RT рассказала сенатор и председатель движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

«Для оформления необходимо обратиться в поликлинику, пройти медицинское обследование и получить справку согласно установленной форме (070/у). После этого заявление и документы подаются в региональный отдел Социального фонда или через портал «Госуслуги», — сказала она.

По её словам, право на льготное лечение имеют ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также пенсионеры, которым врачи рекомендуют санаторно-курортное восстановление.

После подачи документов гражданину при положительном решении предоставляется бесплатная путёвка, а также оплачивается проезд к месту лечения. Выбор конкретного санатория зависит от медицинской комиссии, которая учитывает состояние здоровья. Уведомление о выделенной путёвке направляется не позднее чем за 18 дней до начала курса.

Кроме того, Епифанова отметила, что государство берёт на себя расходы на проживание и транспорт. В некоторых регионах дополнительно выделяют путёвки за счёт местного бюджета, однако компенсация за самостоятельно приобретённые варианты не предусмотрена. Для заезда пациенту также необходимо оформить санаторно-курортную карту.