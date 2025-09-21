Персональные данные 20 миллионов украинцев выставлены на продажу

На Украине произошла масштабная утечка персональных данных, затрагивающая около 20 миллионов человек. Об этом заявил нардеп Александр Федиенко, комментируя появившийся в сети файл под названием diia_users_db_2025.zip.

По его словам, в архиве собраны данные граждан общим объёмом примерно 20 миллионов строк, при этом в открытом доступе циркулирует лишь ограниченный фрагмент, а полный массив злоумышленники предлагают приобрести за деньги.

Федиенко уточнил, что информация в утекшей базе, включающая номера телефонов и другие персональные данные, ранее была частично доступна в различных реестрах, но теперь её собрали в единый массив. Данные актуальны на период до 31 декабря 2024 года. Нардеп предположил, что информация может происходить из реестров, связанных с налоговой службой, однако прямых подтверждений этому нет.

Депутат рекомендовал украинцам срочно сменить пароли во всех сервисах, привязанных к телефону или электронной почте, включить двухфакторную аутентификацию и по возможности заменить номера, используемые для финансовых операций.

«Финансовый номер не должен быть публичным. Идеально, когда для каждого приложения есть отдельный номер», — подчеркнул депутат в своём обращении.