Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 06:56

МЧС: В Ленобласти уничтожено 5 авиабомб и 51 мина времён Великой Отечественной

В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. Обложка © МЧС России

В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. Обложка © МЧС России

В Тосненском районе Ленинградской области пиротехники МЧС России ликвидировали 56 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. Видео © МЧС России

«Пиротехнический расчёт Невского спасательного центра МЧС России вывез на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времён ВОВ. Специалисты уничтожили опасные находки путём подрыва», — говорится в сообщении.

Очевидцы заметили опасные находки и сообщили о них спасателям. На место прибыли специалисты, которые аккуратно вывезли бомбы и мины на полигон для безопасного уничтожения. Все работы были проведены с соблюдением техники безопасности.

Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области, ещё один пострадал
Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области, ещё один пострадал

Ранее на востоке Крымского полуострова специалисты МЧС России ликвидировали девять взрывоопасных объектов. В Ленинском районе были уничтожены восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МЧС России
  • Общество
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar