Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день по делу о защите репутации

Иноагент Мария Певчих* обязана выплачивать 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда по иску о защите деловой репутации, поданному Управляющей компанией Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ). Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

«Взыскать с Певчих* в пользу «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу», — говорится в резолютивной части судебного решения.

Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил иск РФПИ, признав три фрагмента из видеоролика Певчих*, размещённого на трёх интернет-ресурсах, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца. Суд обязал ответчика удалить видео и соответствующий текст монолога, а также опубликовать на тех же платформах опровержение, содержащее резолютивную часть судебного акта.

Решение вступит в законную силу через месяц при отсутствии апелляционной жалобы.

Ранее стало известно, что военкор Роман Алёхин* был включён в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции России. Сам блогер заявил о намерении обжаловать это решение и временно приостанавливает свою публичную деятельность. Поводом для включения в реестр стало обсуждение Алёхиным* схем распределения гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции.