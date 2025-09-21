Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 06:53

«Предатель Украины»: В Госдуме отреагировали на призыв Ющенко «идти на Москву»

Шеремет назвал трусом экс-президента Украины Ющенко после призыва идти на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывший президент Украины Виктор Ющенко — предатель и трус из-за призыва «идти на Москву». Такое мнение РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет

«Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины», — сказал он.

По его словам, Ющенко способен лишь «молоть языком в тёплом кабинете», тогда как лично возглавить предложенное им наступление «кишка тонка», потому что «коленки трясутся перед мощью Российской армии».

Мирошник в стихах ответил на заявление Ющенко о походе ВСУ на Москву
Мирошник в стихах ответил на заявление Ющенко о походе ВСУ на Москву

Ранее Виктор Ющенко заявил, что Украина должна стать «бронежилетом Европы» и не ограничиваться границами 1991 года, а продвигаться «на Москву». По его мнению, вооружённые силы страны должны защищать европейские государства эффективнее, чем собственные армии. Экс-президент критически оценил идею ограничиваться линией соприкосновения, считая, что это не соответствует понятию победы.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Михаил Шеремет (депутат)
  • Госдума
  • Украина
  • Виктор Ющенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar