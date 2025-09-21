Бывший президент Украины Виктор Ющенко — предатель и трус из-за призыва «идти на Москву». Такое мнение РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет

«Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины», — сказал он.

По его словам, Ющенко способен лишь «молоть языком в тёплом кабинете», тогда как лично возглавить предложенное им наступление «кишка тонка», потому что «коленки трясутся перед мощью Российской армии».