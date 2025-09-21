Евросоюз стал покупать больше российских грибов

В июле этого года Евросоюз импортировал из России на 17% больше лисичек по сравнению с прошлым годом. Литва оказалась главным покупателем этих грибов, следует из данных Евростата.

Статистика демонстрирует, что с 2022 года Европейский Союз регулярно закупает российские лисички, преимущественно с июня по ноябрь. В текущем году импорт стартовал в июне и достиг 615,7 тысячи евро. В июле объем поставок достиг 5,4 миллиона евро, что является самым высоким показателем с августа 2023 года.

В июле Литва оказалась самым активным покупателем российских лисичек в Евросоюзе, выложив за них 4,5 миллиона евро. Другие страны ЕС тоже брали российские грибы: Германия потратила 475,3 тысячи евро, Словения – 238,9 тысячи, Австрия – 81,8 тысячи, а Польша – всего около 32 тысяч. В общем рейтинге Россия заняла второе место среди тех, кто поставлял лисички в ЕС. Главным поставщиком для Евросоюза оказалась Белоруссия — 7,7 миллиона евро.