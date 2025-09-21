Автобус упал в овраг в Азербайджане, пострадали 16 человек
На территории Нахичеванской автономной республики Азербайджана пассажирский автобус сорвался в овраг. В результате ДТП пострадали 16 человек. Об это сообщили в МВД автономии.
«Пассажирский автобус упал в овраг, пострадали 16 человек», — говорится в сообщении.
Авария случилась на участке трассы, соединяющей Нахичевань и Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и выясняют причины ДТП.
