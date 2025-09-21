Автобус упал в овраг в Азербайджане, пострадали 16 человек

На территории Нахичеванской автономной республики Азербайджана пассажирский автобус сорвался в овраг. В результате ДТП пострадали 16 человек. Об это сообщили в МВД автономии.

В Нахичеванской автономии Азербайджана пассажирский автобус упал в овраг, 16 пострадавших. Видео © Х / Report.az

Авария случилась на участке трассы, соединяющей Нахичевань и Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и выясняют причины ДТП.