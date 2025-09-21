Интервидение
21 сентября, 07:20

Автобус упал в овраг в Азербайджане, пострадали 16 человек

На территории Нахичеванской автономной республики Азербайджана пассажирский автобус сорвался в овраг. В результате ДТП пострадали 16 человек. Об это сообщили в МВД автономии.

В Нахичеванской автономии Азербайджана пассажирский автобус упал в овраг, 16 пострадавших. Видео © Х / Report.az

«Пассажирский автобус упал в овраг, пострадали 16 человек», — говорится в сообщении.

Авария случилась на участке трассы, соединяющей Нахичевань и Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и выясняют причины ДТП.

Ранее в Мокшанском районе Пензенской области произошла серьёзная авария на федеральной дороге М-5 «Урал», в результате которой погибли три человека: 22-летний водитель легковушки и два 18-летних пассажира. Легковой автомобиль «Лада Калина» столкнулся с автобусом рано утром 19 сентября и вылетел с проезжей части.

