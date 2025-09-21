Интервидение
21 сентября, 09:14

Театральное УДО: Ефремов выйдет на сцену раньше на два месяца

Mash: Ефремов на два месяца раньше заявленного вернётся на сцену

Обложка © ТАСС / Вова Жабриков / URA.RU

Недавно освободившийся из колонии актёр Михаил Ефремов появится в новом спектакле на два месяца раньше изначально запланированного срока. Об этом сообщает Mash в своём Telegram-канале.

Актёр исполнит главную роль в постановке «Без свидетелей» уже в декабре, а не в феврале, как предполагалось ранее. По сведениям источника, такое решение связано с желанием театра заработать на предпраздничном ажиотаже публики.

Билеты на спектакль поступят в продажу в течение следующей недели. Их стоимость будет варьироваться от семи до 50 тысяч рублей.

Помимо работы в театре, у Ефремова после освобождения имеется контракт на участие в съёмках полнометражной картины. По имеющимся сведениям, размер его гонорара за эту работу составил 13 миллионов рублей. Съёмки уже идут.

Всё ещё живут вместе: Михаил Ефремов передумал разводиться с пятой женой

Ранее Life.ru рассказывал, что Ефремов вошёл в труппу театра Никиты Михалкова «Мастерская 12» после того, как вышел на свободу из тюрьмы. Режиссёр выразил уверенность в значимости творческого вклада Ефремова и подчеркнул, что возвращение артиста в театр будет полезно как самому актёру, так и коллективу театра.

Вероника Бакумченко
