Театральное УДО: Ефремов выйдет на сцену раньше на два месяца

Недавно освободившийся из колонии актёр Михаил Ефремов появится в новом спектакле на два месяца раньше изначально запланированного срока. Об этом сообщает Mash в своём Telegram-канале.

Актёр исполнит главную роль в постановке «Без свидетелей» уже в декабре, а не в феврале, как предполагалось ранее. По сведениям источника, такое решение связано с желанием театра заработать на предпраздничном ажиотаже публики.

Билеты на спектакль поступят в продажу в течение следующей недели. Их стоимость будет варьироваться от семи до 50 тысяч рублей.

Помимо работы в театре, у Ефремова после освобождения имеется контракт на участие в съёмках полнометражной картины. По имеющимся сведениям, размер его гонорара за эту работу составил 13 миллионов рублей. Съёмки уже идут.